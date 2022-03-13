Van'da 308 yerleşim yeri yolu kardan kapalı - Son Dakika
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Van'da 308 yerleşim yeri yolu kardan kapalı

13.03.2022 09:23
Van'da 308 yerleşim yeri yolu kardan kapalı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

Van ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 102 mahalle ve 206 mezra yolu, ulaşım kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de ekipler, kar temizleme çalışması yaptı. Çığ riski nedeniyle kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunda herhangi bir değişikliği olmadığı bildirildi. Kara yolu, bir hafta önce ulaşıma kapatılmıştı.


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VAN'DA 373 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI VAN'DA 373 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI Karayolları ekiplerinin kar mesaisi Karayolları ekiplerinin kar mesaisi

kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 308 yerleşim yeri yolu kardan kapalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 308 yerleşim yeri yolu kardan kapalı - Son Dakika
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