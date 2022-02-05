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VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

05.02.2022 10:52

VAN'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VAN'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için ekipler, çalışma başlattı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti. Yağışla birlikte kentte 121 mahalle ve 187 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için harekete geçti.

Belediye ekipleri ayrıca kent merkezinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 11 ani müdahale noktasında; 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kent genelinde 300 araç ve 700 civarında personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Kar yağışının bugün de akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 308 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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