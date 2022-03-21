VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER - Son Dakika
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VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER

21.03.2022 09:45

VAN'da, 11 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirttiği Şeyma için HDP binası önünde, diğer ailelerle 31 haftadır eylem yapan Nazlı Sancar, kızına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

VAN'da, 11 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirttiği Şeyma için HDP binası önünde, diğer ailelerle 31 haftadır eylem yapan Nazlı Sancar, kızına 'teslim ol' çağrısı yaptı. Sancar, "Kızım onlardan korkma; gel, teslim ol. Elinden kalem alıp, silah verdiler. Kandil'in yolunu kapattık. Aileler bu eylemi başlattıktan sonra hiçbir çocuk dağa gitmedi" dedi.

Van'da çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbetinde, 31'inci hafta geride kaldı. Eyleme katılanlardan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızı Şeyma'nın 11 yıl önce PKK'lılar tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Kızının fotoğrafını eline alıp, öperek gözyaşı döken Sancar, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda durdular, gücümüze güç katıyorlar, bizi sahipsiz bırakmadılar. Devletimiz çok büyük bir çalışma yapıyor. Allah'ın izniyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız çünkü büyük ve güçlü bir devletimiz var. İlk günden bu yana bütün devlet yetkilileri, bizim yanımızda durdular. Kanımızın son damlasına kadar bu haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. HDP ve PKK bunu bilsin. Bu anneler, babalar PKK'yı bitirmeden, HDP'nin kapısına mührü vurmadan haklı mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. 3 yıla yakındır bu anneler, bu kadar feryat ederken, gözyaşı dökerken, HDP milletvekilleri neredeydiler? Gelsin, bu ailelere bir açıklama yapsınlar. Bu anneler, babalar artık ağlamasın" diye konuştu.

Şu ana kadar 34 ailenin evladına kavuştuğunu anlatan Nazlı Sancar, şöyle devam etti:

"Gelen çocukların hepsi pişman. Teslim olan çocukların hepsi PKK'nın kendilerine domuz eti yedirdiğini söylüyor. Aç ve susuz dağlarda, ölüme mahkum ediliyorlar. Bizi de kendi kapısında mahkum ediyorlar. Kızım Şeyma, beni duyuyorsan, beni görüyorsan gel; devlet güçlerimize teslim ol. 34 evlat geldi, ailelerine kavuştu. Hepsi de benim evlatlarım gibi. Kızım onlardan korkma çünkü senin hayatını elinden aldılar. Senin elinden kalem alıp, silah verdiler. Sen küçücüktün, senin hayallerin vardı kızım. Sizi kandırıyorlar. Diyorlar ki 'Devlet sizi cezaevine atacak'. Öyle bir şey yok. Dağdaki bütün çocuklara da sesleniyorum. Gelin; sıcak yuvanıza, annenizin kucağına dönün. Artık bu anne ve babalar ağlamasın. Tek bir çocuk, tek bir PKK'lı dağda kalmayana kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, bu eylemimizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle zafer bizim olacak. Kanımızın son damlasına kadar bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kandil'in yolunu biz kapattık. Aileler bu eylemi başlattıktan sonra hiçbir çocuk dağa gitmedi."

VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER
VAN'DA 31 HAFTADIR EYLEM YAPAN ANNE: KIZIMIN ELİNDEN KALEM ALIP, SİLAH VERDİLER

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Kaynak: DHA

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