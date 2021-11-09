Van'da 313 bin öğrenci deprem tatbikatına katıldı - Son Dakika

Van'da 313 bin öğrenci deprem tatbikatına katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Deprem bölgemizin bir hakikatidir"

VAN - Van'da 9 Kasım 2011 yılında meydana 5.6 büyüklüğündeki depremin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla bin 553 okulda yapılan deprem tatbikatına 313 bin öğrenci katıldı.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Van genelinde eş zamanlı 13 ilçede bin 553 okulda, 313 bin öğrenci, 18 bin 200 öğretmen ve personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği 6.2 büyüklüğünde deprem alarmı verildi. 30 saniye süren alarmla birlikte öğrenciler okuldan tahliye olurken, mahsur kalan öğrenciler ise yine senaryo gereği AFAD ekiplerince başarıyla tahliye edildi.

"Depremle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor"

Tatbikat sonrası konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2011 yılının Ekim ve Kasım aylarında iki yıkıcı depremin meydana geldiğini anımsattı. Yıkıcı iki depremde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin de yaralandığını ifade eden Vali Bilmez, "Bu depremlerin 10'uncu yıl dönümünde il genelinde bin 553 okulda, 313 bin öğrenci, 18 bin 200 öğretmen ve personelin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu tatbikatta da 6.2 büyüklüğünde bir depremin senaryosu uygulandı. Bütün öğrencilerimiz bu tatbikatta görev aldı. Deprem bölgemizin bir hakikatidir. Bu depremle birlikte yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı deprem konusunda bilgilendirmek bizim temel görevimizdir" dedi.

İçişleri Bakanlığınca bu yılın AFAD eğitimi açısından farkındalık yılı ilan edildiğini dile getiren Bilmez, "İlimizde 2021 yılının Ocak ayından bu yana 687 bin Vanlı hemşehrimize AFAD farkındalık eğitimi verildi. Hem deprem öncesi hem deprem anında hem de deprem sonrası yapmamız gerekenler konusunda hepimize işler düşüyor. Hepimizin bu konuda bilinçli davranması lazım. Kamu, kurum ve kuruluşlarımızın afet anında koordine şeklinde hareket edebilmelidir. Rabbim afetlerden, belalardan memleketimizi muhafaza etsin. Bizim de hem fiziki hem bedensel hem ruhi anlamda buna hazır olmamız gerektiğine inanıyorum. 10 yıl önce Van depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Tatbikatın yararlı bulduğunu söyleyen öğrenciler ise deprem bölgesinde yer alan Van'da her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Tuşba ilçesindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesinde düzenlenen deprem tatbikatına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke katıldı.