VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK - Son Dakika
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VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

20.03.2022 09:21

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 318 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 137 mahalle ve 181 mezra yolu, ulaşım kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de ekipler, kar temizleme çalışması yaptı. Yetkililer, kar, tipi ve çığ riskine karşı sürücülerin dikkatli olması, mecbur olmadıkça özel araçla trafiğe çıkılmaması için uyarıda bulundu.

VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
VAN'DA 318 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK

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Kaynak: DHA

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