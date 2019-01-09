Son Dakika Haberleri: Van'da 319 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 319 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

2 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 391 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 319 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 391 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 70, Başkale'de 46, Çatak'ta 125, Erciş'te 3, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 60 ve Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 391 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Gürpınar, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı ABD Polisi, 3 Saat Boyunca Kapı Zilini Yalayan Adamı Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:57:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 319 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]