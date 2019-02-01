Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin, Güzelsu-Gürpınar kara yolunda "dur" ihtarına uyma yarak kaçan minibüs takibe alındı.
Jandarma ekiplerince Zernek Barajı mevkisinde durdurulan minibüsteki kontrollerde, 19 Afganistan
, 12 Pakistan
ve 1 Kamerun
uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.