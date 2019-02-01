Son Dakika Haberleri: Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin, Güzelsu-Gürpınar kara yolunda "dur" ihtarına uyma yarak kaçan minibüs takibe alındı.

Jandarma ekiplerince Zernek Barajı mevkisinde durdurulan minibüsteki kontrollerde, 19 Afganistan, 12 Pakistan ve 1 Kamerun uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:37 Kaynak: AA

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