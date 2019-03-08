Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
48 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van- Hakkari
kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Araçtaki 30 Afganistan
ve 2 Bangladeş
uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü F.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA
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