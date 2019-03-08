Son Dakika Haberleri: Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

48 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van- Hakkari kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.

Araçtaki 30 Afganistan ve 2 Bangladeş uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü F.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Gürpınar, Van, Güncel
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