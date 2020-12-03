Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi

03.12.2020 09:47
Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada; 55 paket halinde 28 kilo 772 gram eroin ve 8 paket halinde 4 kilo 209 gram metamfetamin olmak üzere toplam 32 kilo 981 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.R.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarının tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaktır" denildi. - VAN

Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu, Gürpınar, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk: Salgın 2022'nin ilk aylarına kadar devam edecek Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Ağlama sesine uyanan bina sakinleri kapılarında terk edilmiş bebek buldu Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu         
09:23
Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış         
09:07
Sevilla'ya 4 gol atan Olivier Giroud, Chelsea tarihine geçti Sevilla'ya 4 gol atan Olivier Giroud, Chelsea tarihine geçti         
09:03
Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu         
08:36
Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu Doğduğun Ev Kaderindir'de yürek sızlatan sahne! Burhan önce Müjgan'ı sonra kendini vurdu         
07:50
HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de         
06:29
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 09:58:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei