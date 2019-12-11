Son Dakika Haberleri: Van'da 32 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı
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Van'da 32 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 32 yerleşim birinin yolu açıldı.

Van'da 32 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 32 yerleşim birinin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle kapanan 33 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.

Kapalı 32 mahalle yolunda ulaşım sağlandı, Bahçesaray ilçesinde ulaşımın sağlanamadığı bir mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmininde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin beklendiği bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Hakkari'de 4, Bitlis'de 1 ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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