Van'da 32 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
35 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Başkale
'de 10 ve Gürpınar
ilçesinde ise 22 olmak üzere toplam 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:08 Kaynak: İHA
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