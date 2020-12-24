Van'da 320 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

VAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 320 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu.

Van'da sıcak havanın etkisini yitirmesiyle birlikte dün sabah saatlerinden ibitaren başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, etkisini artırmaya başladı. Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 15, yüksek kesimlerde ise yarım santimetreyi buldu.