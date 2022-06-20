Van'da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi

20.06.2022 18:07
Van'da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gömülü vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan 325 litre asitanhidrit ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde araziye gömülü vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan 325 litre asitanhidrit ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi kırsalında arama/tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada bidon içerisinde araziye gömülü vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan 325 litre asitanhidrit ele geçirilmiş olup, olayla ilgili H.T., M.Ö. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Van'da 325 litre asitanhidrit ele geçirildi - Son Dakika
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