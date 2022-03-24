VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika
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VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI

24.03.2022 08:59

VAN'da aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'da aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 325 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye kadar ulaştı. Kar ve tipi nedeniyle il genelinde 129 mahalle ve 196 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Kent merkezinde de ekipler, kar temizleme çalışması yaptı. Yetkililer, kar ve çığ riskine karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 325 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika
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