Son Dakika Haberleri: Van'da 33 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da 33 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

15 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van'da 33 Adet Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, bir minibüs durduruldu. Minibüste yapılan kontrollerde, yolcu olarak seyahat eden şüpheliye ait el çantası içerisinde 33 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

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