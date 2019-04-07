Son Dakika Haberleri: Van'da 33 Kilo 233 Gram Esrar Ele Geçirildi

Van'da 33 Kilo 233 Gram Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi.

Van'da 33 Kilo 233 Gram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir araçta 33 kilo 233 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinden kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları aracı Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi yakınlarında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Alem' ile yapılan aramada 33 kilo 233 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:51 Kaynak: DHA

Başkale, Van, Güncel
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