Son Dakika Haberleri: Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı
Son Dakika Güncel Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı - Son Dakika

Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 5, Başkale'de 2 ve Gürpınar ilçesinde 26 olmak üzere toplam 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Bahçesaray, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Ceren'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihara kalkıştı! Banyo fayanslarıyla bileklerini kesti Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 15:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]