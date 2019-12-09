Van'da 33 yerleşim yerinin yolu kapandı
6 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 5, Başkale'de 2 ve Gürpınar ilçesinde 26 olmak üzere toplam 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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