Son Dakika Haberleri: Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Edremit ilçesindeki bir ikamet ve müştemilatıyla kamyonette yapılan aramada 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesindeki bir ikamet ve müştemilatıyla kamyonette yapılan aramada 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Göl Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatıyla birlikte 63 plaka sayılı kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı detaylı aramada, ikametin müştemilatında bulunan samanlıkta, saman çuvallarının arasına ve aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 643 paket halinde toplam 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.D., E.D., H.D., T.D., F.D. ve V.D. isimli 6 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Narkotik, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 11:04:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]