Son Dakika Haberleri: Van'da 334 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Van'da 334 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

56 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda bir araçta 334 parça tarihi eser ele geçirdi.

Van'da 334 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda bir araçta 334 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine zanlıların kullandıkları aracı yakın takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin kullandıkları araç Tuşba ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 adet çanak çömlek, bir adet bilezik, 28 adet bronz halka, 271 adet takı ve boncuk, 9 adet obje olmak üzere toplam 334 parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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