Van'da 334 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
20 dakika önce
Van'da 334 parça tarihi eser ele geçirildiVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde bir araçta 334 parça tarihi eser ele geçirdi.
Van
'da 334 parça tarihi eser ele geçirildi
VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde bir araçta 334 parça tarihi eser ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisi üzerine şüpheli şahısların kullandıkları aracı yakın takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin kullandıkları araç Tuşba
ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada Urartu ve Yakınçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 adet çanak çömlek, bir adet bilezik, 28 adet bronz halka, 271 adet takı ve boncuk, 9 adet obje olmak üzere toplam 334 parça tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:45 Kaynak: İHA
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