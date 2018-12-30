Van'da 334 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Van'da, Urartu ve Yakın Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi yakalandı.

Van'da, Urartu ve Yakın Çağ dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.



Şüphelilerin kullandığı aracı Tuşba ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında durduran ekipler, yaptıkları aramada Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 çanak-çömlek, 1 bilezik, 28 bronz halka, 271 takı ve boncuk, 9 obje olmak üzere 334 parça tarihi eser ele geçirdi.



Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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