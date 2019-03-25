Van'da 336 Bin 790 Dekar Araziyi Sulamaya Açtık"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 16 yılda Van'a 3 baraj, 2 gölet inşa ettiklerini, 336 bin 790 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilere 109 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 16 yılda Van'a 3 baraj, 2 gölet inşa ettiklerini, 336 bin 790 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilere 109 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını belirtti.



Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Van'da son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi.



Sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırdığını kaydeden Aydın, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını da artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu ifade etti.



16 yılda Van'a çok büyük yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:



"Van'da 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Yıllık 75,97 milyon metreküp içme suyu sağladık. Van şehir merkezi, 3 ilçe ve 18 köyün 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladık. 336 bin 790 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 109 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 95 derenin ıslahını tamamladık. Şamran kaynağından alınan su, 48 bin 355 metre uzunluğunda ve 2 metre çapındaki beton kaplı çelik borularla şehre getirilmiştir. Vanlı hemşerilerimizin hasretle beklediği Morgedik Barajı'nı, 2014'te hizmete aldık. Morgedik Barajı ile Pay ve Haydarbey ovalarında bulunan 174 bin 50 dekar arazi sulanacaktır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir."



Morgedik Barajı'ndan alınan su ile ilçenin tamamının 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının karşılanacağını bildiren Aydın, proje kapsamında Erciş İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin inşaatının da devam ettiğini aktardı.



Aydın, Van'da 3 baraj ve 2 göleti tamamlayarak hizmete aldıklarını, 3 baraj ve 1 göletin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Van'ın ziraatına büyük katkı sağlayacak bu tesisleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak hizmete almayı hedefliyoruz. 7 sulama tesisinin yapımı hızla devam ediyor. Bununla birlikte taşkınları önlemek için tamamladığımız 95 taşkın koruma tesisi ile 83 meskun mahal ve 11 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 14 taşkın koruma tesisimizin inşaatları devam ediyor."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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