Van'da 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
16 dakika önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Güzelsu
Mahallesi Başkale-Van kara yolundaki kontrollerde bir minibüsü durdurdu.
Kontrollerde 19 Afganistan
ve 15 Pakistan
uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Minibüs şoförü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:08 Kaynak: AA
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