Son Dakika Haberleri: Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi

40 dakika önce

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 342 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüste, narkotik madde arama köpeği Şila ile yapılan aramada; bagaj kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 342 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü D.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.


Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı başından itibaren yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yaklaşık 4 ton eroin ele geçirildiği bildirildi. - VAN

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
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