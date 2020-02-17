Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

8 saat önce

VAN'da günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

VAN'da günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı Van şehir merkezinde bir metreye yaklaşırken, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bahçesaray'da 71, Başkale'de 94, Çaldıran'da 14, Çatak'ta 57, Erciş'te 31, Gevaş'ta 8, Gürpınar'da 17, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 9, Özalp'te 23, Saray'da 9 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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