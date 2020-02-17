Van'da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Van'da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 94, Çaldıran'da 14, Çatak'ta 57, Erciş'te 31, Gevaş'ta 8, Gürpınar'da 17, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 9, Özalp'te 23, Saray'da 9 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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