Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

28.02.2022 09:26
Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 347 kilogram eroin ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 347 kilogram eroin ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 347 kilo 17 gram eroin ve 159,41 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 27 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi

YORUMLAR
500
Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı Van'da 7 organizatör tutuklandı Van'da 7 organizatör tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
08:02 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 347 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement