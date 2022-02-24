Van'da 347 kilo eroini 'Magnum' ve 'Bobi' buldu - Son Dakika
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Van'da 347 kilo eroini 'Magnum' ve 'Bobi' buldu

24.02.2022 11:19
Van'da 347 kilo eroini 'Magnum' ve 'Bobi' buldu

VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpekler 'Magnum' ve 'Bobi' ile düzenlenen 2 operasyonda 347 kilo eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpekler 'Magnum' ve 'Bobi' ile düzenlenen 2 operasyonda 347 kilo eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde tespit edilen araçta narkotik dedektör köpeği 'Magnum' ile arama yaptı. Araçta 290 kilo 100 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışmada ise İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan adreste narkotik dedektör köpeği 'Bobi' ile arama yapıldı. Evde 112 paket halinde 56 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Van'da 347 kilo eroini 'Magnum' ve 'Bobi' buldu
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 347 kilo eroini 'Magnum' ve 'Bobi' buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 347 kilo eroini 'Magnum' ve 'Bobi' buldu - Son Dakika
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