Van'da 347 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 347 kilogram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, iki ilçede operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpekleri "Magnum" ve "Bobi" ile bir ev ve araçta yaptıkları aramada, toplam 347 kilogram eroin ele geçirdi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.