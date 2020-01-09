Van'da 35 bin 397 savcılık dosyası karara bağlandı - Son Dakika
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Van'da 35 bin 397 savcılık dosyası karara bağlandı

11 dakika önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da 35 bin 397 soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyasının karara bağlandığı bildirildi.

Van'da 35 bin 397 savcılık dosyası karara bağlandı, System.String[]

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da 35 bin 397 soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyasının karara bağlandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Van'da yürütülen soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyalarının 2019 yılında Adalet Bakanlığı'nın "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının da nazara alınarak en etkin şekilde karara bağlandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunda 26 bin 343 soruşturma dosyasına karar verildiği, ihbar dosyalarında 2 bin 849 dosyanın karara bağlandığı, talimat bürosunda 6 bin 159 talimat evrağının infazen sonuçlandırıldığı, kabahatler bürosunda ise 44 kabahat dosyasının karara bağlandığı kaydedilen açıklamada, başsavcılığın iş yüzde oranlamasının da yüzde 95 olduğu vurgulandı.

Başsavcı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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