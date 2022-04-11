Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

11.04.2022 13:26
Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 35 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 35 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı İpekyolu Belediyesinin tekstil atölyesinde üretim başladı İpekyolu Belediyesinin tekstil atölyesinde üretim başladı

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
13:04 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
12:51 Eşini ve 4 yaşındaki oğlunu katleden kişinin organları bağışlandı!
12:51 Korkunç görüntü: Yavru köpeğin derisini yüzüp öldürmüşler
12:46 Ağrı'daki gösterişli sahur etkinliğinin mimarı AK Partili Eyyüp Kadir İnan konuştu: Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 13:38:25. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement