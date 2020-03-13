Van'da 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesinde 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin yan boşluklarına gizlenmiş 54 pakette 27 kilo 905 gram eroin, 9 pakette 3 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 10 pakette 3 kilo 615 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu.

Gözaltına alınan sürücü F.A. ile yanındaki M.A. işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Van'da 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu Ticareti, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:09 Kaynak: AA
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