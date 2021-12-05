Üye Girişi
Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

05.12.2021 09:39
Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde araç ile uyuşturucu madde sevki yapılacağı duyumu alındığı belirtildi. Açıklamada, "4 Aralık 2021 günü saat 19.30 sıralarında bahse konu araç durdurularak yapılan aramada, içerisinde 70 adet paket halinde toplam 35 kilo 824 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü N.T. isimli şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi

Jandarma, Tragger, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı 10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... 13:20 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi 12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

Son Dakika Haberleri
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı
10:34 Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi
09:57 31 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak
09:56 İnsana en çok benzeyen robot İngiltere'de üretildi
09:44 20 yaşındaki kızının cansız bedenini gören baba sakinleştiremedi
09:30 Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yeni parti kurmayı planlıyor: Seçimlere yetişebilir
09:24 Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü
09:23 Terk edilmiş mezarlıkta kazı yapan adam, mumyalanmış bir cisim buldu
09:09 Serel Yereli'den iç çamaşırsız pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı
08:58 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk yaşandı! Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk yaşandı! Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:38
Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi         
10:35
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 10:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement