Van'da 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN - Van'da narkotik polisleri tarafından bir panelvan kamyonette yaptıkları aramada 27 kilo 905 gram eroin, 3 kilo 800 gram metamfetamin, 3 kilo 615 gram toz esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan panelvan kamyonette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın yan doğal boşluklarına zulalanmış vaziyette; 54 paket halinde toplam 27 kilo 905 gram eroin, 9 paket halinde toplam 3 kilo 800 gram metamfetamin, 10 paket halinde toplam 3 kilo 615 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 20 adet fişek ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına araç sürücüsü F.A. ve yolcu M.A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" denildi.