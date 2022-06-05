Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda avlanması yasak olan 350 kilo inci kefali, şişme bot ile 300 metre ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik bir türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin korunması amacıyla Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlilerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde Van Gölü Feribot İskelesi civarında yapılan denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 metre uzunluğunda lastik şişme bot, 300 metre uzunluğunda 1.7 metre genişliğinde uzatma ağı ile 350 kilo ölü inci kefali ele geçirildi. Ağ ve şişme bot imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.