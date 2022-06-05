Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

05.06.2022 16:43

Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi Van'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda avlanması yasak olan 350 kilo inci kefali, şişme bot ile 300 metre ağ ele geçirildi.

Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda avlanması yasak olan 350 kilo inci kefali, şişme bot ile 300 metre ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik bir türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin korunması amacıyla Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği görevlilerince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde Van Gölü Feribot İskelesi civarında yapılan denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 metre uzunluğunda lastik şişme bot, 300 metre uzunluğunda 1.7 metre genişliğinde uzatma ağı ile 350 kilo ölü inci kefali ele geçirildi. Ağ ve şişme bot imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

YORUMLAR
500
Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi Van'da 350 kilo kaçak avlanan inci kefali ve ağ ele geçirdi Otobüs bagajında 50 kilo kaçak tütün ele geçirildi Otobüs bagajında 50 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:39 Rip akıntısına kapılıp hayatını kaybeden Merve toprağa verildi! Cenazede ailesinin hali yürek parçaladı
15:38 Eskişehir'de açılışa katılan Kadir İnanır'ın gözündeki kızarıklık sevenlerini korkuttu!
15:33 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın tepkisine NATO üzerinden cevap verdi: Türkiye şaşırmasın
15:31 Erdoğan, gelen eleştirilere cevap verdi: Bazen üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 350 kilo kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement