Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi

02.06.2022 17:54

Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yapılan arama tarama çalışmasında 357 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yapılan arama tarama çalışmasında 357 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Haziran 2022 günü saat 02.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince müşterek arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalarda Başkale ilçesi kırsalında çuval içerisine gizlenmiş 357 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi
Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi

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Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi Vali Dr. Ozan Balcı, karayolları bölge müdürlüğünden brifing aldı Vali Dr. Ozan Balcı, karayolları bölge müdürlüğünden brifing aldı
Kaynak: İHA

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 357 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika


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