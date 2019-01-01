Son Dakika Haberleri: Van'da 362 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da 362 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

22 dakika önce

VAN'da dün akşamdan itibabaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 362 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
VAN'da dün akşamdan itibabaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak çalışma başlattı.

Van'da dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 18, Çaldıran'da 103, Çatak'ta 39, Erciş'te 2, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 55, Muradiye'de 25, Özalp'ta 22 ve merkez Tuşba ilçesinde 17 olmak üzere toplam 362 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:21 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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