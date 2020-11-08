Van'da 37 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kamyon sürücüsünü gözaltına alan ekipler, düzensiz göçmenleri işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edecek.

Aramada, kamyona bindirilmek üzere arazide bekletilen 5 Afganistan ve 32 Pakistan uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yol kenarında bekleyen A.A'ya ait kamyonda şüphe üzerine arama yapıldı.

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