Van'da 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

7 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Van'da 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine minibüsü durdurdu.


Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, minibüsün yan döşemesine gizlenmiş 74 pakette 37 kilo 780 gram eroin bulundu.


Gözaltına alınan sürücü H.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı
Son Dakika: Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Yunanistan'ın öldürdüğü Suriyeli mülteci için soruşturma başlattı Hasar gören evine anten almak için giren depremzede, binadaki çökme sonucu hayatını kaybetti Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:04:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 37 kilo 780 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]