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VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL - Son Dakika

VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

10.02.2022 11:27
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

VAN'da kar yağışıyla 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Başkale ilçesinde okullar, bugün için tatil edildi.

VAN'da kar yağışıyla 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Başkale ilçesinde okullar, bugün için tatil edildi. Van- Hakkari ve Van-Bahçesaray yolları da çığ riski ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 mahalle ve 16 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Yoğun karın etkili olduğu Başkale ilçesinde ilkokul, ortaokul, lise ve özel rehabilitasyon merkezleri bugün için tatil edildi. İlçede kar kalınlığının 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Belediye ekipleri, kent merkezindeki mahalle yollarının kapanmaması için de aralıksız kar temizleme çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesine karşı uyarı yaparken, Van-Hakkari yolunun Güzeldere Geçidi ile Van-Bahçesaray yolunun tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL
VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 37 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI, BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL - Son Dakika
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