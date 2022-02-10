Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2) - Son Dakika

GÜZELDERE GEÇİDİ AÇILDI

Kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Van-Hakkari yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yeniden açıldı. Yolda araçlarıyla kalan onlarca sürücü, güzergahlarına doğru yol aldı. Ekipler, sürücüleri tipi ve çığ riskine karşı uyarırken, yolda tuzlama çalışması da yaptı.