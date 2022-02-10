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Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2) - Son Dakika

Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2)

10.02.2022 12:19
Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2)

GÜZELDERE GEÇİDİ AÇILDIKar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Van-Hakkari yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yeniden açıldı.

GÜZELDERE GEÇİDİ AÇILDI

Kar yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Van-Hakkari yolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yeniden açıldı. Yolda araçlarıyla kalan onlarca sürücü, güzergahlarına doğru yol aldı. Ekipler, sürücüleri tipi ve çığ riskine karşı uyarırken, yolda tuzlama çalışması da yaptı.


Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2)
Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2)
Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2)
Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2)
Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2)
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Hakkari, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 37 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil (2) - Son Dakika
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