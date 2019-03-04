Son Dakika Haberleri: Van'da 372 Gram Metamfetamin ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Van'da 372 Gram Metamfetamin ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

58 dakika önce

VAN'ın Edremit ilçesinde 3 kişi, üzerlerindeki 372 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da 372 Gram Metamfetamin ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
VAN'ın Edremit ilçesinde 3 kişi, üzerlerindeki 372 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Bayındır Sokak'ta park halindeki araçta uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, araçta bulunan M.B., Z.D. ve Ö.Y.'nin üst aramasını yaptı. Aramada şüpheliler, üzerlerindeki 372 gram metamfetamin uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen M.B. ve Z.D. tutuklanırken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

Edremit, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 372 Gram Metamfetamin ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]