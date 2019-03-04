Van'da 372 Gram Metamfetamin ile Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

VAN'ın Edremit ilçesinde 3 kişi, üzerlerindeki 372 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.

VAN'ın Edremit ilçesinde 3 kişi, üzerlerindeki 372 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Bayındır Sokak'ta park halindeki araçta uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, araçta bulunan M.B., Z.D. ve Ö.Y.'nin üst aramasını yaptı. Aramada şüpheliler, üzerlerindeki 372 gram metamfetamin uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen M.B. ve Z.D. tutuklanırken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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