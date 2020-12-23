Van'da 372 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

VAN'da dün öğle saatlerinden beri aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 372 yerleşim yerinin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray, Çaldıran, Çatak ve Muradiye ilçelerinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerleşim yerlerinde kar yarım metreye, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle 174 mahalle ve 198 mezra olmak üzere toplam 372 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Geçen yıl çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kapalı yolların açıklaması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının eksi 5 olarak ölçüldüğü bölgede, kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceğini bildirdi.