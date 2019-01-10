Son Dakika Haberleri: Van'da 373 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 373 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

41 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 373 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 373 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 373 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 27, Başkale'de 79, Çatak'ta 57, Çaldıran'da 98, Edremit'te 1, Erciş'te 1, Gevaş'ta 14, Gürpınar'da 80, Muradiye'de 9 ve Tuşba ilçesinde ise 7 olmak üzere 373 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (görüş mesafesinde düşüş, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 8, Bitlis'te eksi 16, Hakkari'de eksi 12 ve Muş'ta eksi 12 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Bitlis'te eksi 3, Muş'ta 2 ve Hakkari'de eksi 12 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

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