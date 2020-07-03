Van'da 38 güvenlik korucusu yemin etti - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan törende aralarında kadınların da bulunduğu 38 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan törene Kaymakam Fatih Sayar, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl ve kurum müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, 2 haftalık hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan 38 güvenlik korucusunun korona virüs tedbirleri kapsamında yemin etmesiyle devam etti. Türk bayrağı ve silahları üzerine yemin eden güvenlik korucuları, görevlerini layığıyla yerine getireceklerini söylediler.

Törende, güvenlik korucularına hitaben konuşan İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, güvenlik korucularının yeminini gururla izlediğini ifade ederek, "Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyunca sizlere yol gösterecektir. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarında daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan topraklarında daima dallanacaktır. Sizler mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin evladısınız. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenlik korucuları adına konuşan Güvenlik Korucusu İbrahim Kahraman, "1985 yılından beri güvenlik güçlerimiz ile birlikte her türlü düşmana ve terör örgütüne karşı canımız pahasına mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. 35 yıldır babalarımız ve kardeşlerimiz bu uğurda askerlerimizle komutanlarımızla birlikte mücadele ettiler. Kimisi emekli oldu, kimisi bu yolda şehit oldu, kimisi de gazi oldu. Bizlerde bugün burada bu kutsal görevi and içerek arkadaşlarımızın bıraktı yerden devam ettireceğiz. Terörle mücadelede canımız pahasına görev yapacağımıza söz veriyoruz. Bize bu görevi layık gören devletimize ve sizlere teşekkür ederim" dedi.

Tören, yapılan dualarla son buldu. - VAN