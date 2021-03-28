Van'da 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 6, Çatak'ta 4, Erciş'te 4, Gürpınar 21 ve Muradiye'de ise 2 olmak üzere toplam 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN