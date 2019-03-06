Son Dakika Haberleri: Van'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

43 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında, S.K'nin kullandığı 65 AB 356 plakalı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.

Kontrollerde minibüsteki 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Gürpınar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zayıflama Reklamında Görselleri İzinsiz Kullanılan İkbal Gürpınar, 30 Bin TL Tazminat Kazandı Minibüs ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Yol Ortasında Ambulans Bekledi

Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]