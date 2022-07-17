Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ilçede tespit ettikleri eve operasyon düzenledi.

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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