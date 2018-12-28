Van'da 397 Kişi İşe Alındı
24 dakika önce
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Program çerçevesinde 6 ay süreyle çalıştırılacak 397 kişi Noter huzurunda kurayla belirlendi.
Van
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde Toplum Yararına Program çerçevesinde 6 ay süreyle çalıştırılacak 397 kişi Noter huzurunda kurayla belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere İş-Kur bünyesinde kayıtlı bulunan işçiler için İpekyolu
İMKB Fen Lisesinin spor salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 6 bin 943 kişinin müracaat ettiği kura, ilçe bazlı yapıldı. Her ilçe için ayrı ayrı kura çekimi yapıldı. Kura sonunda ismi belirlenen 397 işçi, 6 ay boyunca İş-Kur destekli Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalışacak.
Kura sonucunda Bahçesaray
'da 29, Başkale
'de 20, Çaldıran
'da 32, Çatak
'ta 17, Edremit'te 38, Erciş
'te 35, Gevaş
'ta 24, Gürpınar
'da 28, İpekyolu'nda 40, Muradiye
'de 35, Özalp
'ta 28, Saray
'da 34 ve Tuşba
ilçesinde ise 37 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: İHA
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