Van'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem
45 dakika önce
Van'ın Saray ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van
'ın Saray
ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.31'de merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 11,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:51 Kaynak: AA
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